Kaapstad later zonder water

De gevreesde ‘Dag Nul’ waarop er geen water meer uit de kraan komt in de Zuid-Afrikaanse miljoenenstad Kaapstad, is niet al in april. Locoburgemeester Ian Neilson heeft de inwoners maandag een beetje gerustgesteld door te zeggen dat hij verwacht dat het water pas half mei opraakt.

De oorzaak van de vertraging van het onheil is een daling van het waterverbruik in de landbouw in de regio. Neilson beklemtoonde volgens Zuid-Afrikaanse media dat het niet aan de bewoners van Kaapstad ligt, omdat die nog steeds veel te veel water verbruiken. Hij herinnerde eraan dat het rantsoen nu maximaal 50 liter water per persoon per dag is. In Nederland wordt ongeveer 120 liter water per persoon per dag verbruikt.

Kaapstad telt circa 4,5 miljoen inwoners en er komen jaarlijks miljoenen toeristen. De stuwmeren die de stad van water voorzien zijn door droogte nog voor slechts een derde gevuld. Als de droogte aanhoudt, lijkt in de stad op 11 mei de dramatische ‘Dag Nul’ aan te breken. Dan is er geen kraanwater meer en de bewoners moeten dan naar tweehonderd distributiepunten waar politie en militairen minimumrantsoenen water uitdelen.