Justitieminister Barr verdedigt Trumps moordaanslag op Soleimani

President Trump was gerechtigd de aanval te bevelen waarmee een topfiguur van de Iraanse strijdkrachten en van het regime in Teheran, generaal Soleimani, uit de weg is geruimd. Minister van Justitie William Barr heeft maandag beklemtoond dat zijn ministerie vooraf over de aanval is geraadpleegd en dat de president „duidelijk de bevoegdheid had zo te handelen”. Qassem Soleimani was „een legitiem doelwit”, aldus Barr.

De in zijn land populaire generaal Soleimani werd 3 januari op het luchthaventerrein van Bagdad (Irak) met behulp van drones samen met anderen gedood. Trump zei afgelopen vrijdag nadat er verwarring was ontstaan over de reden voor de aanval, dat Soleimani op het punt stond aanvallen uit te voeren op waarschijnlijk vier Amerikaanse ambassades.

Maar zondag wist defensieminister Mark Esper niets van concrete aanwijzingen voor aanvalsplannen zoals die waar Trump over sprak, meldden Amerikaanse media. Esper dacht wel dat „er een grote aanval op Amerikaanse doelen aan zat te komen en dat ambassades natuurlijk een doelwit vormen”. Trump zou zeven maanden geleden al hebben ingestemd met het plan Soleimani te doden als die op een gegeven moment Amerikaanse levens zou bedreigen.