Justitie VS staakt vervolging van oud-generaal Michael Flynn

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de vervolging van Michael Flynn gestaakt. De oud-legergeneraal was de eerste nationale veiligheidsadviseur van president Donald Trump. Hij kwam in de problemen nadat hij toegaf dat hij gelogen had tegen de FBI over gesprekken met de Russische ambassadeur in de VS.

Justitie besloot donderdag te zaak te seponeren nadat vorige maand documenten opdoken waarin te lezen zou zijn dat agenten van veiligheidsdienst FBI met elkaar bespraken of ze zouden moeten proberen Flynn te laten liegen tijdens een ondervraging in 2017, zodat hij kon worden vervolgd of ontslagen uit zijn functie.

Aanklagers vroegen in de zaak tegen Flynn de rechter in januari van dit jaar nog om hem te veroordelen tot een gevangenisstraf van maximaal zes maanden. Vervolging leek onafwendbaar omdat Flynn de feiten heeft bekend.

Flynn reageerde op Twitter met de woorden: „gerechtigheid voor iedereen”. Trump reageerde met instemming op het besluit. „Hij was een onschuldige man. Een gentleman. Hij was het doelwit van de Obama-regering. Wat ze hebben gedaan is een schande en ik hoop dat er een zware prijs wordt betaald.”

De president uit regelmatig felle kritiek op de FBI. Hij noemde de federale opsporingsdienst al eens „een ondergrondse overheidsorganisatie” die erop uit is hem ten val te brengen.

Tegenstanders van de president, zoals oud-FBI-chef James Comey hadden felle kritiek op de beslissing. „Het ministerie heeft alle realiteitszin verloren,” twitterde hij. Het besluit wordt door anderen een „politiek gemotiveerde actie van minister William Barr ten faveure van Trump” genoemd.

Trump zei vorige week dat hij het zeker zou overwegen om Flynn opnieuw een baan aan te bieden en zinspeelde op een presidentieel pardon, mocht Flynn veroordeeld worden. Flynn werd 24 dagen na het aantreden van Trump ontslagen, omdat hij ook tegen vicepresident Mike Pence zou hebben gelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur.