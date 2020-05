Justitie VS: dood van zwarte man heeft ‘hoogste prioriteit’

Het onderzoek naar de dood van de zwarte Amerikaanse man George Floyd, maandag in Minneapolis, heeft „de hoogste prioriteit”. Dat heeft de Amerikaanse justitie woensdag (lokale tijd) laten weten. De 46-jarige verdachte kwam om het leven door hardhandig politieoptreden. Dat heeft geleid tot grote verontwaardiging in de VS en zelfs rellen in verschillende Amerikaanse steden.

Floyd werd maandag door agenten bij zijn aanhouding tegen de grond gewerkt. Een agent hield hem in bedwang door zijn knie op Floyds keel te drukken. Dat duurde zo lang dat hij naar een ziekenhuis moest en overleed. Vier agenten zijn direct na het incident ontslagen.

Zijn dood heeft tot onlusten geleid, vooral in Minneapolis. Tal van winkels in het zuidoosten van de stad zijn geplunderd en in brand gestoken en een politiebureau is belaagd door een woedende menigte. Volgens Amerikaanse media schoot een winkeleigenaar ook een man dood die zijn winkel wilde plunderen. De lokale overheid roept de betogers op vreedzaam te blijven, iets waar de familie van George Floyd zich bij aansluit.

Niet alleen in Minneapolis, maar ook in de steden Memphis en Los Angeles gaan boze mensen de straat op. Zeker twee betogers werden daar gearresteerd. Ook in die steden wordt de boze menigte opgeroepen kalm te blijven. „Vreedzame demonstraties zijn een kernmerk van ons land”, zei een sheriff in Los Angeles tegen CNN. „Geweld is ongegrond en neemt de boodschap weg. Ik raad iedereen aan om vreedzaam te protesteren omwille van de openbare veiligheid voor iedereen”.

De afgelopen jaren is de Amerikaanse politie betrokken geweest bij een reeks van incidenten waarbij zwarte mannen om het leven kwamen. Dat leidde tot massale protesten in de VS en de vorming van de protestbeweging Black Lives Matter. Die groep wil een einde aan politiegeweld tegen zwarte mensen.