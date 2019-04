Justitie VS beschuldigt Assange van hacking

De Amerikaanse justitie beschuldigt Julian Assange van samenzwering en computervredebreuk. De medeoprichter van WikiLeaks kan maximaal vijf jaar cel krijgen, heeft het ministerie van Justitie in Washington laten weten.

In de aanklacht staat dat Assange heeft samengezworen met de Amerikaanse (ex-) militair Chelsea Manning om illegaal toegang te krijgen tot overheidscomputers. Manning lekte informatie over Amerikaanse militairen naar WikiLeaks toen zij als man dienst deed in onder meer Irak. Manning werd in 2013 schuldig bevonden aan diefstal en spionage en kreeg 35 cel, maar kwam in 2017 vervoegd vrij.

Ecuador gaf Assange in 2012 onderdak in de ambassade in Londen toen hij op borgtocht vrij was. Zweden wilde hem uitgeleverd zien in verband met een onderzoek naar zedenmisdrijven. Assange vreesde vooral uitlevering aan de VS in verband met het verspreiden van geheime informatie van Amerikaanse overheden en militairen.