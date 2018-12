Justitie vraagt substantiële straf voor Cohen

Openbaar aanklagers in New York willen dat een jury Michael Cohen, de voormalig advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, veroordeelt tot een „substantiële gevangenisstraf”. Dat blijkt uit stukken die bij de rechtbank zijn ingediend.

Speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, vraagt niet om een gevangenisstraf omdat Cohen in zijn onderzoek meewerkt.

Cohen legde in augustus tegenover een federale rechter een schuldbekentenis af. Hij gaf toen onder andere toe dat hij namens president Donald Trump zwijggeld had betaald aan een pornoster en belasting had ontdoken.

Door mee te werken met de openbaar aanklagers kan de 51-jarige Cohen in aanmerking komen voor strafvermindering. Amerikaanse media meldden eerder dat Cohen akkoord was gegaan met drie tot vijf jaar cel.

Bij het onderzoek van Mueller erkende Cohen dat hij had gelogen tegenover het Congres.

Verwacht wordt dat Cohen woensdag zijn straf zal horen.