„Justitie vervolgt bedrijven voor bouw Krimbrug”

Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar zeven Nederlandse bedrijven die vermoedelijk hebben meegeholpen met de bouw van een brug van Rusland naar de Krim. Vanwege de internationale sancties tegen Rusland is dat verboden.

Zowel de bedrijven als de leidinggevenden zijn als verdachte aangemerkt, meldt het AD. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen om welke zeven bedrijven het gaat. Volgens de krant zitten een bedrijf uit Milsbeek en een bedrijf uit Dodewaard erbij.

Vanwege de sancties na de Russische inname van de Krim in 2014, is meewerken aan de brug verboden, zo stelt het OM. Het onderzoek naar de zeven bedrijven en de eigenaren is nog bezig. De maximale boete voor bedrijven is 820.000 euro. Voor personen is dat zes jaar celstraf.