Justitie Oostenrijk onderzoekt ‘corona-laksheid’ in skioord Ischl

Het Oostenrijkse skioord Ischl krijgt steeds meer kritiek vanwege de manier waarop daar met het coronavirus is omgesprongen. Het lijkt er op dat de eerste infectie is verzwegen waardoor feestvierende toeristen zijn aangestoken, aldus Duitse media. Justitie in Tirol is intussen een onderzoek begonnen.

Talrijke toeristen, vooral veel Duitsers, hebben aanwijsbaar in Ischl het coronavirus opgelopen. De Oostenrijkse justitie onderzoekt berichten in Duitse media dat al eind februari uit een test bleek dat een medewerker van een horecabedrijf besmet was. Dit werd vervolgens niet bij de lokale gezondheidsautoriteiten gemeld.

In de eerste week van maart konden daardoor vakantiegangers aangestoken zijn met het virus. Pas op 7 maart werd de eerste officiële infectie bekendgemaakt bij een Duitse barkeeper.