Justitie onderzoekt giften partij Macron

De Franse justitie gaat giften aan de beweging van president Emmanuel Macron onder de loep nemen. Volgens Franse media begint het onderzoek woensdag en is het speciaal gericht op de herkomst van 144.000 euro in 2017. Het gaat mogelijk om donaties die in strijd zijn met de regels voor de financiering van verkiezingscampagnes.

De relatief onbekende en partijloze politicus en minister Macron richtte in 2016 de beweging En marche! (Op weg!) op. Hij stelde zich toen als een pro-Europese sociaalliberale kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Hij won die vorig jaar dankzij zijn enorme aanhang onder meer geworven via sociale media en met de inzet van een schare vrijwilligers. Sindsdien heet zijn beweging La République en marche (LREM - De republiek op weg).

Macron en zijn medestanders richten hun pijlen vooral op ‘de oude politiek’ die noodzakelijke hervormingen zou schuwen en corrupt zou zijn.