‘Justitie onderzoekt EU-kandidaat Reynders’

De Belgische justitie doet vooronderzoek naar beschuldigingen van corruptie die zou zijn gepleegd door de man die op het punt staat EU-commissaris Justitie te worden, Didier Reynders. Het blad De Tijd berichtte dat justitie heeft bevestigd dat er een onderzoek loopt naar de Belgische politicus en een voormalige naaste medewerker van hem.

Het blad heeft ook stukken gezien waaruit blijkt dat het een gevolg is van uitlatingen van een ex-medewerker van de Belgische staatsveiligheidsdienst. Die heeft Reynders en een voormalige adviseur beschuldigd van witwassen en corruptie rond een aantal opdrachten van de Belgische overheid, zoals de bouw van een nieuwe ambassade in (Congo-)Kinshasa.

Reynders heeft in een reactie gezegd dat hij zich daar niet aan schuldig heeft gemaakt en niets van een dergelijk onderzoek af weet. Het vooronderzoek is gericht op de vraag of er voor het Openbaar Ministerie voldoende aanwijzingen zijn om over te gaan tot een onderzoek naar gepleegde strafbare feiten.

De 61-jarige liberale politicus uit Luik moet 1 november als EU-commissaris aan de slag, als het Europees Parlement met zijn aanstelling instemt. Hij was in de Belgische politieke arena onder meer minister van Financiën, van Buitenlandse Zaken en van Defensie.