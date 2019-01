Justitie onderneemt actie tegen Guaidó

In Venezuela is justitie dinsdag in actie gekomen tegen interim-president Juan Guaidó. Procureur-generaal Tarek William Saab heeft het hooggerechtshof gevraagd een vooronderzoek in te stellen naar de oppositieleider en zijn banktegoeden te bevriezen.

Als parlementariër, tevens voorzitter van de Nationale Assemblee, geniet Guaidó politieke onschendbaarheid tegen crimineel onderzoek maar de opperrechter kan dat opheffen. Dat betekent ook dat hij het land niet mag verlaten. Guaidó, die de steun heeft van onder meer de VS, riep zichzelf vorige week uit tot overgangspresident. Hij beloofde de socialistische staatschef Nicolás Maduro tot aftreden te dwingen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Guaidó reageerde laconiek op de bekendmaking van het Openbaar Ministerie. Hij ziet het gevaar van arrestatie in. „Dat is niets nieuws. Het enige antwoord van dit regime is vervolging en onderdrukking.”