Justitie München onderzoekt spionage Airbus

Justitie in München onderzoekt of werknemers van Airbus in Duitsland spioneerden in het geval van twee mogelijke opdrachten. De krant Bild berichtte dat medewerkers van Airbus verdacht worden van bedrijfsspionage, onder meer omdat ze geheime documenten van de ‘Bundeswehr’ in bezit bleken te hebben en daar misbruik van zouden hebben gemaakt.

Airbus heeft volgens Duitse media de onregelmatigheden bevestigd. De vliegtuigbouwer beklemtoont dat het zelf de Duitse autoriteiten „proactief” op de hoogte heeft gebracht van „mogelijk strafbare praktijken van enkele medewerkers met betrekking tot documenten van klanten”. Ongeveer twintig medewerkers zouden dinsdag op staande voet zijn geschorst of ontslagen.

Het gaat om de afdeling communicatie, inlichtingen en veiligheid. Het concern is ook zelf een intern onderzoek gestart. In het Duitse leger loopt inmiddels een onderzoek tegen een werknemer. De spionageaffaire zou draaien om de aanschaf door de Duitse strijdkrachten van communicatieapparatuur.