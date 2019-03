Justitie Israël klaagt Netanyahu aan

De Israëlische procureur-generaal Avichai Mandelblit heeft donderdag in principe besloten premier Benjamin Netanyahu aan te klagen wegens fraude, omkoperij en schending van vertrouwen. Advocaten van de premier krijgen echter nog de kans Mandelblit tijdens hoorzittingen tot andere gedachten te bewegen.

Het onderzoek tegen Netanyahu begon twee jaar geleden. Donderdag bleek dat Mandelblit de aanbeveling van de Israëlische politie opvolgt om de premier in staat van beschuldiging te stellen.

Op dezelfde dag wees het Hooggerechtshof ook een petitie van Likud af waarin de partij vroeg Mandelblit te dwingen zijn besluit niet bekend te maken. Volgens Likud komt publicatie van de aanklacht neer op bemoeienis met de politiek. Op 9 april zijn er verkiezingen in Israël, en Mandelblits besluit kan invloed op hebben op de uitslag.

De drie strafzaken zijn met getallen aangeduid. In de ”zaak 1000” wordt Netanyahu verdacht van het aannemen van cadeautjes van filmproducent Arnon Milchan. De premier werpt tegen dat hij vrij is giften te ontvangen. Bovendien zou hij nog steeds besluiten hebben genomen die ongunstig waren voor Milchan.

In de ”zaak 2000” gaat het over een mogelijke deal tussen Netanyahu en Arnon Mozes, de eigenaar van het dagblad Yediot Ahronot. Ze spraken over manieren om de verspreiding van de gratis straatkrant Yisrael HaYom terug te dringen in ruil voor positieve berichtgeving over Netanyahu. De premier zegt dat het niet tot een overeenkomst is gekomen.

De ”zaak 4000” is de ernstigste. Netanyahu zou hebben geprobeerd het telecombedrijf Bezeq te bevoordelen in ruil voor positieve berichtgeving op de nieuwssite Walla. Zowel Bezeq als Walla heeft dezelfde eigenaar: Shaul Elovitz.

Netanyahu is geen verdachte in de ”zaak 3000”. Deze heeft betrekking op verdenkingen van corruptie bij de verkoop van Duitse onderzeeërs aan Israël.

Mandelblit beëindigde onderzoeken tegen Netanyahu’s vrouw Sara en zijn zoon Yair, en een zaak tegen Arnon Milchan. Wel is hij van plan de eigenaar van Yediot Ahronot en de eigenaar van Bezeq en Walla aan te klagen.

Mandelblits beslissingen komen zes weken voor de parlementsverkiezingen in Israël. Zijn aanhangers zeggen dat Netanyahu ten onrechte wordt aangeklaagd. Het is mogelijk dat Likud enkele zetels zal verliezen. De kans bestaat dat de nieuwe partij ”Blauw en wit” van Benny Gantz en Yair Lapid de grootste wordt.

Netanyahu sprak donderdagavond van een heksenjacht tegen hem. Het is niet de eerste keer dat een strafrechtelijk onderzoek tegen een premier wordt geopend. Zijn voorganger Ehud Olmert stapte in september 2008 op na een aanklacht wegens corruptie. Hij zat zestien maanden in de cel.

Mandelblits besluit is nog niet definitief. Advocaten kunnen proberen hem nog te overtuigen Netanyahu niet aan te klagen. Nadat zij de premier hebben verdedigd, zal Mandelblit een uiteindelijk besluit nemen. De hoorzitting begint pas na de verkiezingen en kan een aantal maanden tot een jaar duren.

De belangrijkste rivaal van Netanyahu, ”Blauw en wit”-partijleider Benny Gantz, zei donderdag dat hij niet in een regering gaat zitten van een premier die verdacht wordt van corruptie. Netanyahu zal namelijk deels bezig zijn met het leiden van het land en deels met zijn rechtsverdediging. Ook de leiders van de Arbeiderspartij, Meretz en Hadash-Ta’al zeiden dat Netanyahu dient op te stappen.

De bekende Amerikaanse rechtsgeleerde professor Alan Dershowitz nam het echter op voor Netanyahu in een open brief aan procureur-generaal Mandelblit. Hij wees erop dat het onduidelijk is wat „te veel” is als het om de aanvaarding van giften gaat. Ook kan de relatie tussen politici en media geen reden tot rechtsvervolging zijn.

Ook de rechtse partijen in Israël –de mogelijke coalitiepartners van Likud– namen Netanyahu in verdediging.