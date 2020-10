Justitie in Duitsland is een groot kinderpornonetwerk op het spoor. In de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen werd donderdag op tientallen adressen huiszoeking gedaan.

Volgens Duitse media heeft justitie tachtig verdachten op het oog. Die zouden kinderporno hebben gekocht en in bezit hebben gehad. Of er ook makers onder de verdachten zijn, is niet bekend.