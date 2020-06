Justitie Duitsland denkt dat Britse Madeleine McCann niet meer leeft

Justitie in Duitsland gaat er vanuit dat de Britse Madeleine McCann niet meer leeft. De destijds 3-jarige peuter verdween in 2007 in Portugal waar ze met haar ouders op vakantie was. Er wordt al jaren naar het kind gezocht.

In Duitsland is een 43-jarige man gearresteerd in verband met de verdwijning. Hij wordt verdacht van moord en zat al vast voor een ander vergrijp. Volgens de Duitse recherche zou hij in het verleden betrokken zijn geweest bij zedenmisdrijven tegen kinderen.

„Wij gaan er vanuit dat het meisje dood is”, zei een woordvoerder van het OM in Braunschweig donderdag. Justitie beschouwt het onderzoek nu als een moordonderzoek.

Duitse opsporingsambtenaren hadden de man al eerder in het vizier. Na een tv-uitzending over de verdwijning in 2013 gebeurde dat voor het eerst. De informatie was niet voldoende voor een onderzoek, zei justitie toen. Ook in 2017 kwam er een aanwijzing naar de man maar ook die was niet voldoende. Het is niet duidelijk welke nieuwe informatie nu opnieuw naar de man heeft geleid.

Maddie McCann verdween op 3 mei 2007 uit een appartementencomplex in het Portugese Praia da Luz. Haar ouders zaten op dat moment in een restaurant in de buurt. De onderzoekers gingen uit van een ontvoering. De ouders werden zelf ook een tijdje verdacht.

De Duitse verdachte verbleef volgens de Duitse justitie tussen 1995 en 2007 regelmatig in de Portugese Algarve. Volgens lokale media is hij eind vorig jaar in Braunschweig veroordeeld tot 7 jaar cel voor de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse in 2005 in Praia da Luz. Dat vonnis is nog niet definitief.