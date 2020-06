Justitie Duitsland denkt dat Britse Madeleine McCann dood is

Justitie in Duitsland gaat er vanuit dat de Britse Madeleine McCann dood is. De destijds 3-jarige peuter verdween in 2007 in Portugal waar ze met haar ouders op vakantie was. Er wordt al jaren naar het kind gezocht.

In Duitsland is een 43-jarige man gearresteerd in verband met de verdwijning. Hij wordt verdacht van moord en zat al vast voor een ander vergrijp. Volgens de Duitse recherche zou hij in het verleden betrokken zijn geweest bij zedenmisdrijven tegen kinderen.

„Wij gaan er vanuit dat het meisje dood is”, zei een woordvoerder van het OM in Braunschweig donderdag.