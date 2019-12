‘Justitie deelt samenzwering Trump niet’

Er lijkt geen aanwijzing te bestaan dat er bij justitie in de VS in 2016 opzettelijk is geprobeerd toenmalig presidentskandidaat Trump zwart te maken. Een onafhankelijke inspecteur-generaal van het ministerie van Justitie heeft volgens The New York Times naar het zich laat aanzien geconcludeerd dat er wel van alles misging bij de FBI in het onderzoek naar Russische contacten van de entourage van Trump. Van opzet om de Republikeinse kandidaat te beschadigen, is geen sprake.

President Trump en veel van zijn aanhangers stellen dat er voor de verkiezingen onwettige pogingen zijn gedaan, met name door de FBI, om het met verhalen ‘over Russische contacten’ Trump politiek uit te schakelen. Volgens Trump is toen een heksenjacht begonnen die nog steeds voortduurt, zoals nu in het Huis van Afgevaardigden.

Inspecteur-generaal Michael Horowitz doet maandag verslag van zijn onderzoek naar het begin van wat ‘Russiagate’ is gaan heten. Er is ook uitvoerig onderzoek naar gedaan door speciaal onderzoeker Robert Mueller. Die concludeerde eerder dit jaar dat er geen bewijs is dat Trump zich schuldig heeft gemaakt aan samenzweringen en niets heeft bekokstoofd met Russen om de verkiezingen te winnen.