Justitie Chemnitz zoek derde verdachte

Justitie in het Duitse Chemnitz is op zoek naar een derde verdachte van een steekpartij vorige maand waardoor een 35-jarige Duitse om het leven kwam. Het incident leidde tot een rumoerige periode in de stad met een reeks demonstraties en rellen.

Op dit moment worden twee mannen vastgehouden als verdachte van de steekpartij. Justitie gaat er voorlopig vanuit dat het gaat om een Irakees en een Syriër maar omdat beiden eerder valse papieren hebben overlegd is dat niet zeker. De derde verdachte zou een asielzoeker uit Irak zijn.

Na de steekpartij op 25 augustus, werden migranten op straat in Chemnitz aangevallen. De dagen daarna waren er demonstraties van rechts-extremisten, populisten en linkse-extremisten. Maandag kwamen naar schatting 65.000 mensen in de stad naar een reeks optredens gericht tegen rechts.