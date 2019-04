„Juryrechtspraak ongeschikt bij terrorisme”

De juryrechtspraak in België past niet bij grote terreurzaken. Dat zegt de federaal procureur Frédéric Van Leeuw zaterdag in een interview met de krant De Standaard. Hij noemt de zogeheten assisen „niet meer van deze tijd”.

België begint naar verwachting eind volgend jaar aan het proces over de aanslagen die Brussel op 22 maart 2016 schokten en waardoor 32 doden vielen. Dat proces kan een jaar duren. „Gaan we aan die juryleden vragen om hun leven een jaar lang on hold te zetten?”

Van Leeuw wijst ook op het proces over de aanslag op het Joods Museum in 2014, dat 2,5 maanden duurde. Van de 24 juryleden moesten er in de loop van het proces zeven worden vervangen. „Wat mogen we dan verwachten van een proces dat misschien wel een jaar zal duren?”