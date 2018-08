Jury rechtszaak-Manafort is er nog niet uit

De jury in de rechtszaak tegen Paul Manafort, voormalig campagnemanager van Donald Trump, is na twee dagen beraadslagen nog niet tot een oordeel gekomen. De leden hebben de rechter gevraagd om vrijdagmiddag om 17.00 uur (lokale tijd) te mogen stoppen met het beraad wegens een sociale verplichting van een van de juryleden.

Rechter T.S. Ellis besloot vrijdagmiddag dat de juryleden zich maandag weer dienen te melden in de rechtbank in de plaats Alexandria, in de staat Virginia.

Manafort wordt onder meer bank- en belastingfraude en het niet indienen van informatie over zijn buitenlandse bankrekeningen ten laste gelegd. Manafort ontkende schuld op alle achttien punten van de aanklacht.

President Trump sprak vrijdagmiddag in de tuin van het Witte Huis zijn afschuw uit over het proces tegen zijn oud-campagneleider: „Treurig. Een trieste dag voor ons land. Manafort is een zeer goed mens”, aldus Trump. Hij wilde niet ingaan op vragen of er een presidentieel pardon komt voor de misdrijven, mocht het komen tot een veroordeling van Manafort.