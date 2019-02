Jury proces ‘El Chapo’ nog zonder oordeel

De jury in het proces in New York tegen de Mexicaanse drugsbaron Joaquín Guzmán Loera, bekend als El Chapo (de Korte), heeft deze week geen oordeel gegeven. De jury is voor het weekend naar huis, tot vreugde van de beklaagde en tot zorg van de aanklagers.

Een breed glimlachende Guzmán omarmde een van zijn advocaten, Jeffrey Lichtman, en sloeg zijn raadsman zo enthousiast hard op schouders en rug dat de hele zaal verbaasd toekeek, meldde The New York Post. Een andere advocaat vroeg bemoedigend aan publiek: ziet u dit allemaal?

De jury heeft zich van maandag tot en met donderdag gebogen over tien gecompliceerde en zware aanklachten tegen de beruchte drugsbaron van het Sinaloa-kartel. Rechter Brian Cogan suggereerde dat ze ook vrijdag verder konden gaan, maar de juryleden vonden het welletjes. Ze willen bovendien nog meer materiaal bestuderen dan de duizenden pagina’s bewijsmateriaal die ze al hebben.