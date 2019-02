Jury oordeelt ‘El Chapo’ schuldig

De jury in het proces in New York tegen de Mexicaanse drugsbaron Joaquín Guzmán Loera, bekend als El Chapo (de Korte), heeft na meer dan een week van beraadslagen de drugsbaron op alle aanklachten schuldig verklaard. Dit meldden media in New York.

Het proces begon in november in Brooklyn. De aanklagers hebben met duizenden documenten en een grote hoeveelheid beeldmateriaal en getuigenissen betoogd dat Guzmán de meedogenloze baas is geweest van het wrede drugskartel van Sinaloa.

Guzmáns verdediging heeft voornamelijk aangevoerd dat alle aanklachten tegen 1,68 meter lange Mexicaan uit de noordwestelijke Mexicaanse deelstaat Sinaloa vals zijn en Guzmán onschuldig is aan het ten laste gelegde. De advocaten bestrijden onder meer dat Guzmáns drugskartel honderdduizenden kilo drugs, inclusief 220.000 ton cocaïne, naar de VS heeft gesmokkeld en zich schuldig maakte aan martelingen en moorden.