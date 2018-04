Jury in beraad in misbruikzaak Bill Cosby

De jury in de rechtszaak tegen Bill Cosby, is woensdag in beraad gegaan. De juryleden moeten nu bepalen of Cosby schuldig is aan het drogeren en misbruiken van Andrea Constand.

Tijdens de eerste behandeling van de zaak vorig jaar kwam de jury er niet uit. Na ruim dertig uur overleggen kwamen de geselecteerde mannen en vrouwen niet unaniem tot een oordeel. De zaak moest daarom worden overgedaan.

Cosby is ontspannen en is vol vertrouwen in een goede afloop, zei zijn publicist Andrew Wyatt tegen Variety. „Het is makkelijk om je geen zorgen te maken als je weet dat je niets verkeerd hebt gedaan.”

Alhoewel tijdens deze rechtszaak meerdere vrouwen hebben getuigd dat ze gedrogeerd en misbruikt zijn door Cosby, draait de zaak om één van hen, Andrea Constand. De 80-jarige entertainer wordt aangeklaagd voor drie misdrijven, op elk waarvan maximaal tien jaar cel staat.