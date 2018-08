Jury acht Manafort schuldig aan fraude

Een jury van een federale rechtbank in de Amerikaanse staat Virginia heeft Paul Manafort, de voormalig campagneleider van president Trump, schuldig bevonden aan fraude. De twaalf juryleden werden het na bijna vier dagen beraadslagen eens over een schuldigverklaring in acht van de in totaal achttien aanklachten.

De zes mannen en zes vrouwen die zich over de bewijsvoering van het Openbaar Ministerie bogen, kwamen na lang vergaderen tot de slotsom dat de 69-jarige Manafort schuldig is in alle vijf gevallen van belastingfraude die hem ten laste waren gelegd. Bovendien werd bewezen geacht dat hij in twee gevallen bankfraude pleegde en één buitenlandse bankrekening verzweeg.

Eerder op de dag had de jury al aangegeven niet voor alle aanklachten tot overeenstemming te kunnen komen. Het financiële gesjoemel van Manafort dateert grotendeels van voor de tijd dat hij ging werken voor Trump. Hij hield voor de belastingdienst verborgen 16 miljoen dollar te hebben verdiend als politiek adviseur van pro-Russische politici in Oekraïne. Hij loog bovendien tegen banken om grote leningen los te krijgen. Daarmee kon hij zijn luxe levensstijl voortzetten.

Trump zou zijn oude vertrouweling gratie kunnen verlenen maar Mark Warner, de topman van de Democraten in de inlichtingencommissie van de Senaat, waarschuwde hem meteen dat niet te doen. „Elke poging van de president de straf voor de heer Manafort kwijt te schelden of het onderzoek naar zijn campagne te frustreren, zou een flagrant machtsmisbruik zijn en vragen om onmiddellijke actie van het Congres”.

Trump zei in eerste reactie: „Het spijt me erg voor Paul Manafort. Het heeft niets met mij te maken. Het heeft niets te maken met Russische samenzwering, we gaan door met de heksenjacht.”