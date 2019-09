Een Schots gerechtshof weigert een stokje te steken voor de wekenlange schorsing van het Britse parlement. De rechter zegt dat sprake is van een politiek besluit waar de rechtbanken geen zeggenschap over hebben.

De uitspraak is een nederlaag voor tegenstanders van premier Boris Johnson, die naar verwachting in hoger beroep gaan. Zij denken dat Johnson zijn bevoegdheden misbruikt om het parlement op een zijspoor te zetten in de aanloop naar de brexit.