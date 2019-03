Juridische commissie start Trump-onderzoek

De juridische commissie van het Huis van Afgevaardigden is begonnen met het langverwachte onderzoek naar de handelwijze van president Donald Trump in de aanloop naar en tijdens zijn verblijf in het Witte Huis. Dat heeft de nieuwssite Politico maandag bekendgemaakt. Uitgezocht zal worden of Trump zich schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de rechtsgang, corruptie en machtsmisbruik.

De Democratische commissievoorzitter Jerry Nadler heeft voor dat doel schriftelijk documenten opgevraagd bij 81 personen, bedrijven en overheidsinstanties. Die zijn allemaal ook al in beeld geweest bij het onderzoek dat Robert Mueller instelt naar mogelijke Russische betrokkenheid bij de presidentsverkiezing in 2016 of bij andere federale aanklagers.

Door zelf informatie op te vragen bij de betrokkenen, dekt de commissie zich in voor het geval het rapport van Mueller niet in zijn geheel openbaar wordt. Op deze manier worden wellicht bewijzen gevonden die een afzettingsprocedure tegen Trump mogelijk maken. Op de lijst van aangeschreven mensen staan naaste verwanten en vertrouwelingen van Trump, onder wie alle (ex-)campagneleiders Corey Lewandowski, Paul Manafort, Steve Bannon, Jared Kushner en Brad Parscale.