Junta in Mali laat afgezette president vrij

De militaire junta in Mali heeft naar eigen zeggen de afgelopen week afgezette president Ibrahim Boubacar Keita vrijgelaten. De junta liet weten dat hij donderdag naar huis is gegaan en dat er geen beperkingen zijn opgelegd voor zijn bewegingsvrijheid. De omstreden Keita is zeven jaar aan de macht geweest in het verscheurde straatarme Sahelland dat wordt geteisterd door onder meer geweld van jihadisten in het noorden.

Familie van Keita heeft bevestigd dat hij in de nacht van woensdag op donderdag is thuisgekomen. Het is niet bekend waar hij werd vastgehouden, waarschijnlijk een militaire basis 10 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Bamako. De 75-jarige president werd 18 augustus afgezet. Hij liet meteen weten af te treden om bloedvergieten te voorkomen.

Keita is impopulair in het land van naar schatting 20 miljoen inwoners. Velen houden hem verantwoordelijk voor de onveiligheid en de slepende politieke en economische crises. De militairen zeggen met hun Nationaal Comité voor Volkswelzijn een overgangsregering te hebben gevormd.