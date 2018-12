Jungledorp met 600 paalwoningen in de as

Een brand heeft dinsdag een dorp met zeshonderd paalwoningen in de Braziliaanse jungle in de as gelegd. Duizenden bewoners zijn op de vlucht geslagen.

Er zijn geen dodelijke slachtoffers gemeld als gevolg van de brand in het junglestadje Manaus, die volgens de autoriteiten mogelijk is veroorzaakt door een exploderende snelkookpan. Vier mensen raakten gewond en meer dan 2000 mensen werden gedwongen te vluchten voor de vlammenzee, zei Amadeu Soares van het ministerie voor staatsveiligheid.

Televisiebeelden toonden scènes van wanhopige bewoners die probeerden te vluchten door nauwe, ingewikkelde steegjes. Brandweerlieden probeerden urenlang de brand te blussen, maar konden niet verhinderen dat de huizen in vlammen opgingen.