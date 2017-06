Juncker wil asielweigeraars aanpakken

Landen die geen asielzoekers overnemen uit Griekenland en Italië, zoals Hongarije en Slowakije, krijgen een juridische procedure aan hun broek als het aan Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker ligt. „Ik ben ervoor”, zegt de Luxemburger tegen het Duitse weekblad Der Spiegel. Het dagelijks EU-bestuur neemt volgende week een besluit.

De lidstaten verplichtten zich in september 2015 beide ‘frontlijnstaten’ te ontlasten door asielzoekers te herverdelen over Europa. Hongarije en Slowakije stemden destijds tegen. De beslissing is echter ook voor hen rechtsgeldig, aldus Juncker. Ook Tsjechië komt in aanmerking voor het strafbankje. Dat land heeft pas twaalf mensen overgenomen en wil het daarbij laten.

In principe moet een vluchteling asiel aanvragen in het land van aankomst, maar dit zogenoemde Dublin-systeem wordt sinds de migratiecrisis van 2015 als onwerkbaar gezien. De lidstaten proberen overeenstemming te bereiken over een Europees asielsysteem, maar de solidariteit die dat vergt blijkt een groot obstakel, vooral voor Oost-Europese landen. Dat bleek vrijdag ook weer bij overleg in Luxemburg van de EU-bewindslieden voor asielzaken. De Belgische staatssecretaris Theo Francken sprak van een impasse.