Juncker prijst Macron als ware Europeaan

De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker heeft de speech van de Franse president Emmanuel Macron over de toekomst van Europa met grote instemming begroet. Hij bedankte hem voor de steun aan de instellingen van de EU in Brussel. „Een zeer Europese toespraak van mijn vriend”, reageerde Juncker via Twitter. „Europa kan moed goed gebruiken.”

Juncker beaamde dat iedereen gebaat is bij een sterker en beter verenigd Europa. „Wat we nu nodig hebben is een routekaart om toe te werken naar een unie met 27. We moeten in openheid alle ideeën bespreken en een besluit nemen voor mei 2019”, aldus de Commissievoorzitter met een verwijzing naar de uittreding van Groot-Brittannië in maart van dat jaar. Door de brexit blijven 27 landen over in de EU.

Juncker’s stafchef Martin Selmayr ziet grote politieke gelijkenis tussen Macron en zijn baas. „Europa heeft zelden zoveel overeenkomende standpunten gezien bij een Franse president en een Commissievoorzitter. Enige nuances, ja. Maar ook veel gemeenschappelijks.” Zowel Macron als Juncker pleit onder meer voor een minister van Financiën in de eurozone.