Juncker ontvangt May donderdag in Brussel

De Britse premier Theresa May komt donderdag naar Brussel. Ze zal worden ontvangen door de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. Dat heeft een woordvoerder van de commissie bekendgemaakt.

May schreef zondag zelf in de krant Sunday Telegraph dat ze in Brussel gaat „strijden voor Groot-Brittannië en Noord-Ierland”. „De klok tikt en het zal niet gemakkelijk zijn de veranderingen uit te onderhandelen die het parlement wil zien.”

Juncker heeft er steeds op gehamerd dat er niet heronderhandeld wordt over het terugtrekkingsakkoord dat de EU eind vorig jaar sloot met May over het Britse vertrek uit de EU per 30 maart.