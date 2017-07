Juncker noemt EU-parlement „belachelijk”

Het Europees parlement is „niet serieus”. „Jullie zijn belachelijk”, zei een woedende voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker dinsdagmorgen op de plenaire zitting in Straatsburg. Nauwelijks dertig parlementariërs waren komen opdagen voor een zitting met premier Joseph Muscat, over het net afgesloten EU-voorzitterschap van Malta.

„Als het mevrouw Merkel of meneer Macron was geweest, dan hadden we een vol huis gehad”, las Juncker het parlement de les. „Het parlement dient ook de kleine lidstaten te respecteren. Ik zal nooit meer aan zo’n soort zitting deelnemen”, brieste de Luxemburger.

junckerparlement

De voorzitter van het parlement, Antonio Tajani, tikte Juncker op de vingers. „Wilt u meer respect tonen. U mag kritiek hebben maar de Europese Commissie controleert niet het parlement, maar omgekeerd.” Nadat Juncker nog „jullie zijn belachelijk” riep, vroeg Tajani hem „alstublieft” van toon te veranderen. „We zijn niet belachelijk.”