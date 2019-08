Juncker en Johnson blijven in gesprek

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Boris Johnson blijven in contact over het aanstaande Britse vertrek uit de EU. De Europese Commissie wil echter niet reageren op Johnsons besluit de opening van het parlementsjaar in Londen uit te stellen. „We geven geen commentaar op interne procedures in lidstaten.”

Juncker en Johnson maakten dinsdag in een telefoongesprek duidelijk dat beiden de voorkeur geven aan een vertrek met een akkoord. Juncker herhaalde zijn bereidheid te kijken naar werkbare Britse voorstellen die in overeenstemming zijn met het scheidingsakkoord. „Hoe eerder we die zien, hoe beter”, aldus zijn woordvoerster.

Juncker onderstreepte nogmaals dat de EU goed is voorbereid op een no-dealscenario. Mocht het daartoe komen, dan is dat uitsluitend een besluit van het Verenigd Koninkrijk, voegde hij daaraan toe.

Johnsons brexitadviseur David Frost is woensdag in Brussel voor „technische” gesprekken over de kwestie en ontmoet ook het hoofd van Junckers kabinet.