Juncker acht tijd rijp voor sterker Europa

„Nu is de tijd om een sterker en democratischer Europa te bouwen richting 2025. De wind is terug in de zeilen en dat biedt kansen. Die moeten we grijpen.”

Europees Commissievoorzittter Jean-Claude Juncker zei dat woensdag in zijn jaarlijkse ‘Staat van de Unie’. Hij ontvouwde in een goedgevuld Europees Parlement in Straatsburg zijn visie op de toekomst van de Europese Unie.

Juncker, het ontgoochelde boegbeeld van Brussel

Volgens de Luxemburger hebben 27 Europese regeringsleiders gekozen voor eenheid, gesteund door de economische groei en daling van de werkloosheid. Om dat kracht bij te zetten, kondigde hij een strategie aan om de Europese industrie te versterken en de EU te beschermen tegen buitenlandse investeringen in strategische sectoren. Juncker wil ook handelsverdragen met Australië en Nieuw-Zeeland.

Ook met klimaatverandering en cyberaanvallen, die volgens hem meer schade kunnen aanrichten dan legers en tanks, bindt Europa de strijd aan. Een andere belangrijk punt blijft het onder controle houden van de migratiestromen.