Julian Assange blijft gevangen in ambassade

Tegen WikiLeaks-oprichter Julian Assange blijft in Engeland een arrestatiebevel van kracht. Hij zit al jaren in de ambassade van Ecuador in Londen en probeerde via een rechtszaak de Britse justitie te bewegen het arrestatiebevel tegen hem in te trekken. De rechter wees dit echter dinsdag af.

Assange verbrak in 2012 de beloftes die hij had gedaan toen hij op borgtocht was vrijgelaten en vluchtte de ambassade in. Hij was eerder aangehouden op verdenking van verkrachting en aanranding in Zweden. Zweden heeft het arrestatiebevel tegen de WikiLeaks-voorman inmiddels laten vallen, en volgens zijn advocaten zou Groot-Brittannië hetzelfde moeten doen. Het Britse Openbaar Ministerie stelt dat Assange de voorwaarden van zijn borg heeft geschonden en dus moet worden opgepakt.