Julen overleed op dag van val in put

De 2-jarige Julen overleed op dezelfde dag dat hij in de diepe put in de buurt van het Zuid-Spaanse Málaga viel. Dat blijkt uit de sectie die vijf forensische artsen op de stoffelijke resten van de peuter hebben gedaan, aldus de Spaanse krant Sur.

Julen viel vorige week zondag bij het dorp Totalán in de zuidelijke deelstaat Andalusië in een bijna 110 meter diepe put. De opening was maar 25 centimeter tot 30 centimeter breed. Reddingswerkers konden niet in die nauwe put afdalen om de peuter te redden. Pas in de nacht van vrijdag op zaterdag bereikten de hulpverleners het lichaam van Julen.

In de stad Málaga is zaterdag een minuut stilte voor de jongen gehouden.