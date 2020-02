Jubileum dalai lama gaat geruisloos voorbij

Het is zaterdag tachtig jaar geleden dat de huidige dalai lama aantrad. De spiritueel leider van Tibet bracht vrijwel zijn hele leven door in ballingschap. Zijn kantoor zegt dat niet uitgebreid wordt stilgestaan bij de mijlpaal.

De 84-jarige boeddhistische monnik leeft al tientallen jaren met zijn volgelingen in het Indiase Dharamsala, ver van zijn voormalige Potalapaleis in Lhasa. Hij strijdt daar voor autonomie voor zijn vaderland. Dat ontvluchtte hij in 1959 na een mislukte opstand tegen de Chinezen, die negen jaar eerder een inval hadden gedaan.

De vrolijke dalai lama is wereldwijd een bekende verschijning. Hij won in 1989 de Nobelprijs voor de Vrede en ontmoette tal van wereldleiders. Peking ziet dat met lede ogen aan en heeft hem omschreven als een „wolf in een monnikengewaad” die China wil verdelen.

De dalai lama is een functie die overgaat door reïncarnatie. Na het overlijden van de vorige dalai lama in 1933, herkenden hooggeplaatste monniken diens reïncarnatie in de 2-jarige peuter Lhamo Dhöndup. Hij werd in 1940 de veertiende dalai lama en kreeg de naam Tenzin Gyatso.

Het is nog onduidelijk hoe de opvolger van de geestelijke gekozen zal worden. Hij heeft zelf geopperd dat hij misschien wel de laatste dalai lama is. Zo lijkt hij te willen voorkomen dat de Chinese autoriteiten proberen de volgende spiritueel leider aan te wijzen.