Juan Guaidó wil snel naar Venezuela

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó Márquez keert mogelijk dinsdag terug naar zijn land, waar hij zich bij justitie moet melden. Guaidó zei op bezoek in Brasilia na een gesprek met president Jair Bolsonaro, dat hij in de komende dagen teruggaat. Toen hem werd gevraagd of hij dit weekeinde bedoelde, antwoordde de zelf benoemde interim-president Guaidó ontkennend. Hij zei dat hij in het weekend en maandag nog afspraken heeft.

De Venezolaanse machthebber president Nicolás Maduro heeft gedreigd hem te laten arresteren. Volgens Guaidó kan dat tot zeer heftige reacties leiden in Venezuela en in veel landen in de wereld. Guaidó zou de wet hebben overtreden omdat tegen hem al een zaak loopt en hij daarom het land niet mocht verlaten. Hij deed dat 21 februari toch en ging naar eigen zeggen met hulp van Venezolaanse militairen naar een grote manifestatie van tegenstanders van Maduro in Colombia. Vervolgens bezocht hij onder anderen Latijns-Amerikaanse leiders.