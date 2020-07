Journalisten grote Hongaarse nieuwssite massaal opgestapt

Tientallen journalisten van de grote Hongaarse nieuwssite Index.hu zijn opgestapt. Ze protesteren zo tegen het ontslag van hun hoofdredacteur Szabolcs Dull.

Index wordt gezien als de grootste media-organisatie in Hongarije die nog kritisch is over de regering van premier Viktor Orbán. Bondgenoten van Orbán hebben de afgelopen jaren veel onafhankelijke media gekocht. Een zakenman die de premier steunt, kocht zich eerder dit jaar ook in bij een tak van Index.

Op de redactie groeide de bezorgdheid over de onafhankelijkheid van het nieuwsmedium. Hoofdredacteur Dull verloor zijn baan nadat hij duidelijk had gemaakt zich daar ook grote zorgen over te maken. „Index is een machtig fort dat ze willen afbreken”, zei hij volgens plaatselijke media in zijn afscheidsspeech.

In totaal zou nu ongeveer twee derde van de nieuwsredactie opstappen. Het gaat om ongeveer zestig journalisten en drie leidinggevenden. Ze hadden geëist dat hun voormalige baas zijn baan zou terugkrijgen, maar het bedrijf weigerde dat.

De Hongaarse regering ontkent dat het probeert de pers te beïnvloeden. „Hoe kan de staat ingrijpen in de besluitvorming van media die in handen zijn van particulieren”, zei minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó toen hij donderdag een vraag kreeg over het ontslag van Dull.

