Journaliste thuis na vrijlating in Turkije

Na maandenlang in Turkije gevangen te hebben gezeten, is de Duitse Mesale Tolu zondag teruggekeerd in Duitsland. Op het vliegveld van Stuttgart zei Tolu dat ze niet echt blij kan zijn over haar vrijlating, omdat in Turkije nog honderden journalisten, juristen, studenten en politieke tegenstanders van president Recep Tayyip Erdogan vastzitten.

Ze zei dat ze zich blijft inzetten voor mensen die in Turkije uit politieke overwegingen gevangen worden gehouden. Tolu zat vast omdat ze werd beschuldigd van steun aan een linkse terroristische organisatie en propaganda daarvoor. In december vorig jaar werd ze uit de gevangenis vrijgelaten, maar ze mocht het land tot nu toe niet verlaten.

Een Turkse rechtbank heeft het reisverbod van Tolu een week geleden onverwacht opgeheven. Het proces tegen haar zal worden voortgezet. Tolu’s echtgenoot, Suat Çorlu, die van hetzelfde wordt beschuldigd als Tolu, moet in Turkije blijven. Zijn verbod om het land te verlaten blijft van kracht.

Tolu werd april 2017 opgepakt in Turkije, waar ze voor het kleine linkse persbureau Etha werkt.