Journaliste gedood bij oproer Londonderry

Bij onlusten in de Noord-Ierse stad Londonderry is een 29-jarige journaliste doodgeschoten. De politie beschouwt de fatale schietpartij als een terroristisch incident, berichten Britse media.

In de stad waren zware rellen uitgebroken nadat de politie invallen had gedaan in woningen. Relschoppers gooiden tijdens de onlusten tientallen brandbommen naar de politie. Een getuige zag volgens de BBC dat een schutter blindelings richting politievoertuigen vuurde.

De doodgeschoten journaliste Lyra McKee zou naast zo’n politiewagen hebben gestaan. De politie bracht haar naar het ziekenhuis, maar de hulp mocht niet meer baten. De Noord-Ierse politie vermoedt dat extremisten van de Real Irish Republican Army (Echte Ierse Republikeinse Leger) achter het geweld zitten.