„Journalist Khashoggi maakte opnames eigen dood”

Het Turkse onderzoek naar de verdwijning van de Saudische journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul, heeft de beschikking over geluidsopnames die Khashoggi in het consulaat met zijn smartwatch maakte. Verscheidene Turkse media meldden dit zaterdag.

De opnames zouden via de smartwatch zijn doorgestuurd naar de Turkse verloofde van Khashoggi, Hatice Cengiz, die buiten op hem stond te wachten.

De krant Sabbah stelt dat er opnames zijn van het verhoor en de marteling van Khashoggi en van de moord op de journalist. Hij zou door een speciaal uit Saudi-Arabië gekomen doodseskader zijn vermoord. De krant Milliyet berichtte dat er geruzie en geschreeuw te horen is, maar een ander dagblad heeft het slechts over wat moeilijk te verstane gesprekjes.

Khashoggi, een fel criticus van de Saudische heerser kroonprins Mohammed bin Salman, ging 2 oktober het consulaat binnen om papieren voor zijn aanstaande huwelijk met Cengiz te regelen. Hij is nooit meer teruggezien.