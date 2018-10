Journalist Khashoggi gevangen in beelden

Anderhalve week is de Saudische journalist Jamal Khashoggi intussen verdwenen. Daarmee is het steeds onwaarschijnlijker dat de criticaster van het Saudische regime nog in leven is. Khashoggi stapte vorige week dinsdag rond 13.15 uur het Saudische consulaat in Istanbul binnen om wat papieren te regelen voor de scheiding van zijn ex-vrouw. Hij had die nodig om een week erna in het huwelijk te kunnen treden met zijn Turkse verloofde, Hatice Cengiz.

Sindsdien ontbreekt er ieder spoor van Khashoggi. Wat wel boven tafel kwam, waren videobeelden die vertellen wat er gebeurd zou kunnen zijn. Er zijn opnamen van een privévliegtuig dat op 2 oktober in alle vroegte landt op het vliegveld Atatürk in Istanbul. Aan boord bevinden zich negen Saudische agenten. Ze zijn vervolgens duidelijk te zien bij hun aankomst op beelden van de luchthaven. Eén man in dit gezelschap zou een autopsie-expert zijn.

Beveiligingscamera’s bij het Saudische consulaat registreerden hoe daar enkele uren voor Khashoggi’s bezoek verschillende auto’s arriveren. Een kleine twee uur nadat de journalist het consulaat in is gegaan, verlaten zes diplomatieke auto’s het terrein. In een daarvan, een busje, zijn kisten geladen. Ze rijden naar de residentie van de consul. Laat in de avond vertrekken de Saudische agenten weer vanaf luchthaven.

De beelden zijn nog geen hard bewijs. Maar de Turken vinden het genoeg om de verdenking te uiten dat Khashoggi is vermoord.