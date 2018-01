Jordanië ontrafelt groot IS-complot

Jordanië heeft een uitgebreid complot van Islamitische Staat ontdekt. De plannen van de terroristen behelsden onder meer een serie aanvallen op ‘veiligheidsinstallaties’, militaire doelen, winkelcentra en gematigde religieuze leiders.

De reeks aanslagen hadden in november plaats moeten vinden, zo deelde het staatspersbureau Petra maandag mee. De Jordaanse veiligheidsdienst GID heeft zeventien IS-leden opgepakt die behoorden tot een speciale cel die de aanslagen moest voorbereiden en uitvoeren.

Er is een hoeveelheid wapens en explosieven in beslag genomen. Om in hun behoefte aan wapens te kunnen voorzien, hadden de terroristen enkele bankovervallen gepland, aldus de krant The Jordan Times.

Jordanië had inbreng in de luchtacties tegen de terroristen van IS in Syrië die door de Verenigde Staten werden geleid. Koning Abdullah is een verklaard voorstander van de acties van het Westen tegen IS.