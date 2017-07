Jordanië eist vervolging beveiliger Israël

De Jordaanse koning Abdullah eist van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vervolging van de Israëlische beveiliger die zondag twee Jordaniërs in de ambassade in Amman heeft doodgeschoten. Dit liet hij donderdag in een verklaring weten. De koning waarschuwde dat de manier waarop Israël omgaat met het incident „directe gevolgen zal hebben voor de relatie tussen de twee landen”.

Abdullah zegt dat Netanyahus gedrag jegens de beveiliger „die onder diplomatieke immuniteit als een held onthaald werd, op alle fronten provocatief en woedend makend is”. Ook zou het „de veiligheid destabiliseren en extremisme aanmoedigen”.

Wat zich precies in de Israëlische ambassade in de Jordaanse hoofdstad Amman heeft afgespeeld is vooralsnog onduidelijk. Volgens lokale media zouden twee mannen het gebouw zijn binnengedrongen en viel een van hen een ambassademedewerker aan met een mes. In een reactie daarop zou de beveiliger de mannen hebben neergeschoten.