Joodse student zwaargewond door aanval met schep in Hamburg

Een 26-jarige joodse student is zondag vlakbij de Hamburgse synagoge zwaar maar niet levensgevaarlijk gewond geraakt door een aanval met een opklapbare schep. De dader, gekleed in camouflagepak, sloeg het slachtoffer op het hoofd.

Duitse media meldden dat de dader een antisemitisch motief had. In zijn zak zou een papier met een hakenkruis zijn gevonden. De politie zei dat de verdachte, die snel werd opgepakt door beveiligers, een 29-jarige Duitser is van Kazachse afkomst. Hij maakte een „buitengewoon verwarde indruk”. Over de achtergrond zijn geen mededelingen gedaan. Het onderzoek is nog niet afgerond.

De joodse gemeente was zondag bijeen voor de viering van het Loofhuttenfeest (Soekot). De gelovigen werden snel in veiligheid gebracht. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas veroordeelde de aanslag scherp.