Joodse hulp voor Palestijnse baby

Een Israëlische verpleegster heeft de voeding van een Palestijnse baby overgenomen nadat de moeder bij een verkeersongeluk ernstig gewond was geraakt.

Dat berichtte de Israëlische krant Yediot Ahronot. Vrijdag gebeurde op autoweg 60 een ernstig verkeersongeval, waarbij een auto tegen een bus was gebotst. In de auto zat een Palestijns echtpaar uit Hebron met hun negen maanden oude baby.

De vader overleed ter plekke; de moeder raakte ernstig gewond en werd met haar baby naar het Hadassah-ziekenhuis in de Jeruzalemse wijk Ein Kerem gebracht. In het ziekenhuis probeerde men de baby de fles te geven, maar dat bleek niet te lukken. Een tante van het kindje vroeg de Joodse verpleegkundige Ola Ostrovsky of ze iemand kon vinden die de baby borstvoeding kon geven. De verpleegkundige, zelf moeder van een baby, was direct bereid de baby zelf te voeden.