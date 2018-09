Joodse groep in Duitse AfD „is absurd”

De aanstaande oprichting van een groep voor Joden in de rechtse Duitse partij AfD stuit in de brede Joodse gemeenschap op onbegrip.

Op zondag 7 oktober wordt in het Duitse Offenbach de eerste landelijke vereniging van Joden in de AfD, de JAfD, opgericht. De partij kent ook een groep Christenen in de AfD. Een van de oprichters is Ruslandduitser Dimitri Schulz, actief voor de uiterst rechtse partij in Wiesbaden, schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung in een portret.

De machinebouwingenieur was 2 jaar oud toen hij met zijn ouders uit de toenmalige Sovjet-Unie naar Duitsland migreerde. Vroeger stemde de 31-jarige steevast CDU, omdat voor hem de traditionele christelijke en Joodse waarden belangrijk zijn: het gezin, de opvoeding en het onderwijs. Onder Merkel zijn de christendemocraten volgens hem echter fors naar links opgeschoven en heeft de partij zich daarmee van deze waarden vervreemd.

Dat leidde ertoe dat Schulz in 2014 lid werd van de AfD, waar hij zich ook inzet voor de belangen van de Ruslandduitsers. Op internet roept hij dan ook vooral deze groep op om tijdens de deelstaatverkiezingen in Hessen op 28 oktober voor de AfD te stemmen. Volgens hem vormen de rechts-populisten nog de enige partij in Duitsland die de Joods-christelijke waarden vertegenwoordigen en verdedigen.

Schulz zegt nooit iets van antisemitisme binnen de AfD te hebben gemerkt. Hij ontkent niet dat er in Duitsland antisemitisme vanuit rechtse hoek komt, maar volgens hem is Jodenhaat onder moslims een groter probleem.

Vanuit de AfD is er enthousiast gereageerd op de plannen van Schulz. „In de AfD is plek voor Joden, terwijl in Berlijn Joden niet meer met een keppeltje over straat kunnen”, reageerde voormalig parlementariër Erika Steinbach. Een jaar geleden verliet ze de CDU, nu is ze directeur van de nieuw opgerichte Erasmus Stiftung, dat als een soort wetenschappelijk bureau voor de AfD moet gaan functioneren. Ze wil het oprichtingsfeest graag bijwonen, zegt ze tegenover de FAZ.

Binnen de Joodse gemeenschap wordt vol onbegrip gereageerd over de oprichting van de nieuwe vereniging. De Joodse gemeente in Offenbach, vlak bij Wiesbaden, is niet blij, zegt voorzitter Alfred Jacoby tegen de krant. Volgens hem is het voornemen absurd, omdat AfD-leider Alexander Gauland onlangs nog Hitler en het nationaalsocialisme bagatelliseerde als „een hoopje vogelpoep in de Duitse geschiedenis.”

Ook herinnert hij aan de Thüringse AfD-fractieleider Björn Höcke, die het Holocaustmonument in Berlijn hekelde. Verder heeft het volgens hem AfD-demonstranten onlangs in Chemnitz en Köthen niet gestoord dat naast hen neonazi’s openlijk de verboden Hitlergroet brachten. „Deze mensen laten zich in met iets wat voor Joden onmogelijk is.”

Het is volgens hem verkeerd de AfD te steunen in hun afkeer van moslims. Je kunt niet een houding volgen die op haat gebaseerd is, zegt hij. „Joden zijn een minderheid in Duitsland die veel hebben moeten doorstaan. We kunnen het ons niet veroorloven om extreme meningen te volgen.”

De voorzitter van het Joods Wereldcongres, Ronald Lauder, bestempelde de AfD in 2017 als een „schandelijke reactionaire beweging die aan het ergste uit het verleden van Duitsland herinnert en verboden zou moeten worden.” Het Europees Joods Congres liet zich eveneens kritisch uit over de partij.