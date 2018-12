Joodse EU-burgers ervaren groei antisemitisme

Bijna negen van de tien Europese joden menen dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar is toegenomen in de EU. Dat blijkt uit een enquête van het EU-agentschap voor de Fundamentele Rechten (FRA) in twaalf landen, waaronder Nederland.

Bijna 30 procent van de ondervraagden zegt minstens eens in de voorgaande twaalf maanden te zijn lastiggevallen, maar slechts één op de vijf van hen stapt naar de politie. 34 procent vermijdt een bezoek aan de synagoge en joodse evenementen uit vrees voor de veiligheid. Antisemitisme is volgens 89 procent van de ruim 16.000 ondervraagde joodse EU-burgers het meest problematisch in de sociale media. Bijna driekwart (72 procent) maakt zich ook zorgen over toenemende intolerantie tegenover moslims.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans zegt „diep bezorgd” te zijn over de uitkomst van het onderzoek van het FRA. „Het is essentieel dat we krachtig en collectief tegen deze vloek vechten. De joodse gemeenschap moet zich veilig en thuis voelen in Europa.” In de twaalf onderzochte landen woont 96 procent van de joodse bevolking in de EU, onder andere in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland en Hongarije.

Het Centraal Joods Overleg (CJO) zegt in een reactie dat het „opmerkelijk is dat 70 procent van de deelnemers van mening is dat pogingen van de nationale regeringen om antisemitisme te bestrijden niet effectief zijn”. Het CJO roept de EU-lidstaten op de maatregelen in te voeren die ze onlangs via een gemeenschappelijke verklaring hebben ondersteund. Zo moeten onder meer de registratie door de politie van haatmisdrijven en de beveiliging van joodse gemeenschappen verbeteren, landelijke coördinatoren antisemitismebestrijding worden aangesteld en moeten er meer trainingen komen over alle vormen van intolerantie, racisme, haat en antisemitische vooroordelen.