Joodse emoji’s in strijd tegen antisemitisme

De Conferentie van Europese Rabbijnen (CER) heeft in de strijd tegen het antisemitisme gevraagd ook joodse emoji’s te introduceren op internet. "Deze kleine symbolen, dat beetje aandacht is al een eerste teken dat we geaccepteerd zijn en geen indringers, zoals we ons soms voelen in Europa", zei de Duitser Gady Gronich namens de CER.

De joodse geestelijken stellen emoji’s voor met keppeltje, met hoofdbedekking voor joodse vrouwen en een thora-symbool. "Op die manier wordt de joodse religie ook onderdeel van de dagelijkse uitwisselingen onder internetgebruikers", schrijven de rabbijnen in een brief aan Unicode. Deze organisatie zonder winstoogmerk standaardiseert de digitale communicatie.

Elk schriftteken uit alle talen krijgt van Unicode een unieke digitale code waardoor het overal ter wereld op dezelfde wijze kan worden afgebeeld. Sinds een paar jaar vallen ook emoji’s daaronder. De rabbi’s verwijzen in hun brief naar het bestaan van afbeeldinkjes met een hoofddoek zoals moslima’s dragen en van een man met tulband.